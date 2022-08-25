У Повітряних силах повідомили, скільки біля кордонів України перебуває російських літаків

Росія стягнула до кордонів з Україною близько 400 бойових літаків та 360 вертольотів, з яких понад 150 є ударними.

Про це під час брифінгу повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, за останню добу в Україні було зафіксовано велику авіаційну активність ворога – за вчора було здійснено близько 200 авіавильотів.

Армія РФ здебільшого застосовувала бомбардувальники Су-22М3, які несуть ракети Х-22. Протягом останньої доби ворог випустив з авіаційних платформ 8 таких ракет по різних областях України. Своєю чергою, протягом доби сили ППО збили 6 російських безпілотників.

"За останню добу нашим силам ППО вдалося збити два ворожі бойові вертольоти. Також було знищено шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, на День Незалежності України повітряну тривогу оголошували 189 разів. Загалом вона тривала 14 годин. Протягом 24 серпня обстрілів з боку РФ зазнали 58 населених пунктів України.

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