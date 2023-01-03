У Повітряних силах пояснили, чи можливо зараз створити в Україні "купол" з ППО

На найближчі роки Україні не створить жодного "купола" над всією територією країни – це неможливо і фізично, і фінансово.

Про це в ефірі національного марафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Найближчі роки ми не створимо жодного "куполу" над всією територією України. Це неможливо фізично, тому що систем ППО розставити по такій протяжності наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об’єкти всередині держави просто неможливо. Це дійсно величезна має бути кількість техніки, це надзвичайно дорого, на це треба великий фінансовий і людський ресурс. Система ППО і в інших країнах світу, в таких як США та інші, – це перекриття певних напрямків, певних об’єктів. Іншу ж частку протиповітряної оборони держави виконують винищувачі – багатоцільові літаки, які є частиною протиповітряної оборони. Літаки, які можуть швидко злетіти з аеродромів, висунутись і прибути до району, де потрібно перехопити крилату ракету, дрон чи літак, вони діють оперативно і максимально ефективно", - пояснив він.

Юрій Ігнат також зазначив, що для того, аби все це відбувалось швидко і ефективно, потрібні нові сучасні літаки, які мають новітні радари, новітні ракети, прицільно-навігаційні комплекси.

"Ну тобто давайте говорити прямо, літаки, які ми хочемо отримати, найперший кандидат – це F-16 певної модифікації, який міг би виконувати завдання у повітрі щодо, зокрема, перекриття повітряного простору", - підкреслив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, сили ППО України за перші дві доби 2023 року знищили 84 ворожих дрона – це є 100% результат.

Військовий аналітик та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що система протиповітряної оборони "Залізний купол", яка захищає повітряний простір Ізраїлю, є не такою ефективною, як ППО України зараз, оскільки Ізраїль не атакують високоточними ракетами, а територія країни у десятки разів менше, порівняно з Україною.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що в Україні цілком реально побудувати систему "Залізний купол", і ця система може бути дуже ефективною у захисті проти ворожих ракет.

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