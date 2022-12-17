Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Повітряних Силах пояснили, чи впливає погода на ракетні обстріли РФ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
765
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Повітряних Силах пояснили, чи впливає погода на ракетні обстріли РФ

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Напередодні росіяни підняли літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

Росіяни можуть запускати ракети по Україні незважаючи на негоду. Туманна і хмарна погода впливає хіба за стеженням за наслідками ударів.

Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, у разі негоди, як 16 грудня, росіяни підняли літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, який виявляє цілі та наводить на них вогонь винищувачів. Ігнат каже, що цей літак може моніторити ситуацію за кілька сотень кілометрів до кордону України.

"Не варто шукати взаємозв’язок погоди та запуску ракет. Вона (погода) впливає хіба за стеженням за наслідками ударів. Ймовірно, проводити супутникову зйомку під час несприятливих погодних умов може бути проблематично. Вчора із цією метою в небо був піднятий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. У нього є потужні радіолокаційні засоби, що сканують всю територію України. За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі", - зазначив Ігнат.   

Нагадаємо, російські окупанти за день до масованого обстрілу, 16 грудня, здійснили атаку безпілотниками іранського виробництва. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що це було зроблено, щоб виявити розташування української ППО й скорегувати наступний удар. Вже в день самої атаки, 16 грудня, війська РФ застосували усе наявне озброєння.

Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попереджала, що прив'язуватися до конкретних днів щодо можливої атаки не варто, адже слід розуміти, що це можливо будь-якої миті.

Читайте також:

Тактика масованої атаки росіян: спочатку розвідка дронами, а потім ракети - Юрій Ігнат

Тактика масованої атаки росіян: спочатку розвідка дронами, а потім ракети - Юрій Ігнат

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
765
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація