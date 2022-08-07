У Повітряних силах пояснили, чому ППО безсила під час обстрілів росіян Харкова та Миколаєва

Прифронтові міста, зокрема, Харків, Дніпро, Миколаїв та Запоріжжя, потерпають від ударів реактивної артилерії російських окупантів, проти якої система протиповітряної оборони безсила.

Зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі, оскільки "пакет" "Граду" (40 реактивних снарядів) вилітає за лічені хвилини. Зенітна ракета призначена для перехоплення повітряних цілей.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі одного з українських телеканалів.

Він пояснив, що саме від обстрілів із реактивної та ствольної артилерії страждають прифронтові міста, зокрема, Харків та Миколаїв, Дніпро та Запоріжжя. Окупанти використовують для атак реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".

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"Прифронтові міста (Харків, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя) страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Через неї так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольній російським війська саме "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО – безсила", - сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Ігнат пояснив, що зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі, зенітна ракета призначена для збиття інших повітряних цілей. Він наголосив, що противника потрібно рішучіше громити там, звідки він завдає ці удари. Для цього, зокрема, потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Волкер заявив, що Росія використала вже 50% своїх ресурсів на війні.

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