У Повітряних силах пояснили нетиповий ракетний удар окупантів: як це пов’язано з річницею вторгнення

Атака РФ із запуском лише чотирьох ракет може бути пов’язана як з нестачею зброї у держави-агресора, так і з намаганням постійно тримати в напрузі українські засоби ППО.

У суботу, 18 лютого, російські окупанти здійснили нетипову атаку, запустивши лише 4 ракети, дві з яких було знищено засобами української протиповітряної оборони.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону припустив, що в такий спосіб росіяни вирішили тримати українців у постійній напрузі перед річницею повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого.

Він відзначив, що російська армія дещо змінює тактику завдання ракетних ударів, запускаючи ракети вночі, чого давно вже не спостерігалося, та здійснюючи такі поодинокі удари.

На думку речника Повітряних сил, напередодні 23 та 24 лютого росіяни хочуть тримати українців у напрузі.

"Усі зараз говорять про "сакральні дати", що наближаються, – 23 лютого і наступний день, річниця вторгнення на нашу землю", – сказав Ігнат,

Окрім того, він припускає, що таки “рваний ритм” завдання ударів малою кількістю ракет можна пояснити недостатньої кількості зброї у держави-агресорки.

"Могли би більше – обов'язково вдарили б сильніше і більшою кількістю ракет, це очевидно”, - зауважив Ігнат.

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