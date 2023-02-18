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У Повітряних силах пояснили нетиповий ракетний удар окупантів: як це пов’язано з річницею вторгнення

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Повітряних силах пояснили нетиповий ракетний удар окупантів: як це пов’язано з річницею вторгнення

Фото: Associated Press

Атака РФ із запуском лише чотирьох ракет може бути пов’язана як з нестачею зброї у держави-агресора, так і з намаганням постійно тримати в напрузі українські засоби ППО.

У суботу, 18 лютого, російські окупанти здійснили нетипову атаку, запустивши лише 4 ракети, дві з яких було знищено засобами української протиповітряної оборони. 

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону припустив, що в такий спосіб росіяни вирішили тримати українців у постійній напрузі перед річницею повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого.

Він відзначив, що російська армія дещо змінює тактику завдання ракетних ударів, запускаючи ракети вночі, чого давно вже не спостерігалося, та здійснюючи такі поодинокі удари. 

На думку речника Повітряних сил, напередодні 23 та 24 лютого росіяни хочуть тримати українців у напрузі.

"Усі зараз говорять про "сакральні дати", що наближаються, – 23 лютого і наступний день, річниця вторгнення на нашу землю", – сказав Ігнат,

Окрім того, він припускає, що таки “рваний ритм” завдання ударів малою кількістю ракет можна пояснити недостатньої кількості зброї у держави-агресорки. 

"Могли би більше – обов'язково вдарили б сильніше і більшою кількістю ракет, це очевидно”, - зауважив Ігнат.

Нагадаємо, у Хмельницькому через ранковий удар є пошкодження житлових багатоповерхівок та навчальних закладів. Двоє людей отримали поранення.

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Дата публікації
Перегляди
5777
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