У Повітряних силах пояснили причини масштабної тривоги 13 березня

В Україні 13 березня вдруге за день оголошено повітряну тривогу.

У понеділок, 13 березня, близько 13:30, у більшості областей України знову було оголошено повітряну тривогу. Її оголосили через активність стратегічної і тактичної авіації ворога.

Про це розповіли у Повітряних силах України.

Так, перед оголошенням сигналу про небезпеку було зафіксовано:

зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області;

переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал") у Курській область;

дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із аеродрому "Шайковка" у північному напрямку;

активність ворожої тактичної авіації у Брянській області та на східному напрямку.

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