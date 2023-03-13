У Повітряних силах пояснили причини масштабної тривоги 13 березня

В Україні 13 березня вдруге за день оголошено повітряну тривогу.
У понеділок, 13 березня, близько 13:30, у більшості областей України знову було оголошено повітряну тривогу. Її оголосили через активність стратегічної і тактичної авіації ворога.
Про це розповіли у Повітряних силах України.
Так, перед оголошенням сигналу про небезпеку було зафіксовано:
- зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області;
- переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал") у Курській область;
- дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із аеродрому "Шайковка" у північному напрямку;
- активність ворожої тактичної авіації у Брянській області та на східному напрямку.
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