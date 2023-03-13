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У Повітряних силах пояснили причини масштабної тривоги 13 березня

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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3809
Час на прочитання
1 хв
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У Повітряних силах пояснили причини масштабної тривоги 13 березня

Фото: Associated Press

В Україні 13 березня вдруге за день оголошено повітряну тривогу.

У понеділок, 13 березня, близько 13:30, у більшості областей України знову було оголошено повітряну тривогу. Її оголосили через активність стратегічної і тактичної авіації ворога.   

Про це розповіли у Повітряних силах України.

Так, перед оголошенням сигналу про небезпеку було зафіксовано:

  • зліт та посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс Саратовської області;
  • переліт чотирьох винищувачів МіГ-31БМ (модифікація, що не є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал") у Курській область;
  • дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із аеродрому "Шайковка" у північному напрямку;
  • активність ворожої тактичної авіації у Брянській області та на східному напрямку.

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