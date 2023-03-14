У Повітряних силах пояснили причини масштабної тривоги 14 березня

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, часті повітряні тривоги пов'язані з активністю тактичної авіації, небезпекою застосування балістичних ракет та зльотом МіГ-31.

У вівторок, 14 березня, у всій території України вже втретє оголосили масштабну повітряну тривогу.

З чим пов'язані часті повітряні тривоги, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує "Громадське".

За його словами, сьогодні активність тактичної авіації фіксують на лінії бойового зіткнення, якою є й узбережжя моря, зокрема це Одеська та Миколаївська області.

На сході тривоги пов’язані з небезпекою застосування балістичних ракет — оперативно-тактичних комплексів наземного базування. Решта тривог пов’язані зі зльотом Міг-31, який є носієм ракет "Кинджал".

"Нічого незвичайного не відбувається. Противник це робить постійно, кожен день атакує наші позиції на всій лінії зіткнення літаками тактичної авіації. І про це щодня є у зведеннях. Ворог завдає ракетно-бомбових ударів по наших позиціях, зокрема і протирадіолокаційними ракетами", — зазначив Ігнат.

Раніше повідомлялося, що українські захисники сьогодні, 14 березня, збили ворожий безпілотник, ймовірно, "Орлан-10". Також стало відомо, що сьогодні окупанти атакували ракетами Х-31П Одещину.

Читайте також: