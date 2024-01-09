У Повітряних силах прокоментували інформацію про збиття дрона з реактивним двигуном

У Мережі з'явилася інформація про те, що на території України було збито перший безпілотник Shahed-238 з реактивним двигуном. Наразі Повітряні сили не можуть підтвердити такі повідомлення.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Як ми можемо підтвердити, якщо ми його не знаходимо? Хто знайшов, хай підтверджує, показує, розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 "Шахед" чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти", - заявив Ігнат.

За його словами, якщо дивитися на цю загрозу, новий БпЛА - "просто виходить мінікрилата ракета". Ігнат зауважує, що бойова частина такого безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.

Нагадаємо, в Україні збили новий модернізований іранський Shahed. Ворожий дрон має реактивний двигун. Він долетів до середини країни. Його швидкість понад 500 кілометрів на годину.

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