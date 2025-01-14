У Повітряних силах роз'яснили ситуацію з переведенням спеціалістів в піхоту

В командуванні підкреслили, що певну кількість військовослужбовців Повітряних сил уже переведено до сухопутних підрозділів для посилення бригад на фронті.

Повітряні сили ЗСУ офіційно прокоментували інформацію, яка з’явилась у ЗМІ, стосовно можливого переведення фахівців інженерно-авіаційної служби та інших дефіцитних спеціалістів до підрозділів інших родів військ.

Як наголосили у командуванні, такі переведення здійснюватися не будуть.

"Такі переведення здійснюватись не будуть! Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей", – зазначили у командуванні.

За словами представників Повітряних сил, не йдеться також про переведення військових, які проходили навчання за кордоном на західній техніці, воїнів з мобільних вогневих груп, фахівців зенітних ракетних військ та інших ключових напрямків оборони.

Водночас в командуванні підкреслили, що певну кількість військовослужбовців Повітряних сил уже переведено до сухопутних підрозділів для посилення бригад на фронті.

"Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які залучені для виконання завдань бойовою авіацією", – додали у Повітряних силах.

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Також повідомляється, що Повітряні сили постійно працюють над посиленням своїх підрозділів.

"Ми постійно проводимо роботу щодо посилення наших підрозділів зенітних ракетних військ, удосконалюємо систему роботи мобільних вогневих груп, підвищуємо ефективність застосування авіаційної компоненти", – зазначили у командуванні.

Військові також висловили вдячність усім, хто боронить країну, і підкреслили професіоналізм пілотів, які разом із Силами оборони успішно виконують бойові завдання:

"Учора ввечері наші пілоти, разом із побратимами з Сил оборони продемонстрували свою рішучість, мужність та професіоналізм, знищуючи об’єкти противника".

Раніше повідомлялось, що спеціалістів Повітряних сил масово переводять у піхоту. Авіатехніки звернулися до українців. Рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського розкритикувала також скандальна нардепка Мар'яна Безугла.