У Повітряних силах розкрили, як вдалося знищити 13 російських літаків за місяць

Росія, намагаючись будь-що продовжувати авіаудари по Авдіївці, змушена була ризикувати своїми літаками, підводячи їх ближче до лінії фронту в зону ураження українських засобів ППО.

Росіяни були змушені ризикувати та підводити свої літаки ближче до лінії фронту в Авдіївці. Це допомогло ЗСУ знищити велику кількість ворожої авіації.

Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, через постійні авіаудари по Авдіївці Росія була змушена ризикувати своєю авіацією і підводити її до зони ураження українськими засобами. Це дозволило поцілити по великій кількості літаків РФ саме на цьому напрямку, а також змусити окупантів думати над тим, чи варто взагалі підлітати до фронту.

Речник Повітряних сил зауважив, що знищення літаків РФ психологічно впливає на окупантів.

"Кожен авіаналіт та удар авіаційною бомбою серйозно впливає на передню лінію. Ви маєте розуміти, які жахливі наслідки, коли прилітає бомба 500 кілограмів", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, у лютому українські Повітряні Сили продемонстрували рекордну ефективність у боротьбі з російською авіацією. За підсумками місяця збито 13 літаків противника - це найкращий результат від жовтня 2022 року.

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