У Повітряних силах розповіли, чим Росія може замінити ракети

Агресорка Росія має великий запас авіаційних бомб. Їх дешевше і швидше переробити на керовані, аніж виробляти ракети. Щобільше - окупаційна армія відчуває брак високоточного ракетного озброєння.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За йго словами, для протистояння таким методам окупантів треба збивати самі літаки. Для цього ЗСУ необхідна сучасна авіація.

"Вони у них є в достатній кількості, ФАБи. До них просто додають крила, GPS – і полетіла. Вони є, їх потрібно модернізувати. Ціна за питання. Ракети... По-перше, їх робити дуже довго, і чи буде надалі така перспектива в умовах санкцій. Мільйони доларів коштують ракети за одиницю. Бомба, крила та GPS теж певною мірою дорогі, але в рази, а може й у сотні разів дешевші", – сказав Ігнат.

Повітряні сили ЗСУ теж використовують такі бомби, наголосив Ігнат. Втім, в України мало таких боєприпасів, потрібно більше. Захід має налагодити виробництво авіабомб і надати їх Україні, додав представник ЗСУ.

"Налагодити виробництво на Заході та надавати Україні. Бомби, які ми використовуємо, це гуманні бомби – високоточні, вони меншої потужності, але летять так, як треба. Не так, як це роблять окупанти цими своїми "п'ятисотками" (ФАБ-500), коли влучають по мирних містах, руйнують будинки і так далі", – сказав Ігнат.

Нагадаємо, російські війська вночі проти 24 березня атакували Сумщину винищувачами Су-35. Окупанти випустили понад 10 керованих авіабомб. Понад десять керованих бомб атакували об'єкти в області.

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