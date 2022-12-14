У Повітряних силах розповіли, чому окупанти атакують дронами вночі

Російська армія намагається атакувати безпілотниками Shahed-136 українські міста вночі або в темний період доби, аби заплутати українську ППО.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрі Ігнат.

"Тактика, притаманна застосуванню цими БПЛА - це ніч. Умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити в темноті засобами, якими збивають їх, - це і стрілецька зброя, зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають", - пояснив він.

За його словами, перед атакою росіяни ведуть розвідку. Окупанти намагаються виявити слабкі місця сили протиповітряної оборони.

"Робить розвідку напередодні завдання ударів, таким чином намагається уникнути попадання в зону дії нашої ППО", - сказав речник.

Нагадаємо, 14 грудня Київську область атакували російські безпілотники, але "прильотів" немає. Повітряна тривога в регіоні тривала понад три години.

Силам ППО вдалося знищити 13 Shahed-136. У Шевченківському районі столиці знайшли уламок збитого російського дрона із написом "За Рязань!".

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