У Повітряних силах розповіли, чому росіяни стали менше запускати іранські дрони

У Повітряних силах припускають, що росіяни зіткнулися з дефіцитом іранських дронів.

Останнім часом армія РФ зменшила кількість атак іранськими дронами по Україні. Ймовірно, окупанти переживають дефіцит і чекають на постачання.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, причиною такої економії може бути і підготовка до майбутніх провокативних дій.

"Ну "шахеди" ми бачили давненько вже. Їх менше стало очевидно. Наймасовіші запуски "шахедів" були на Новий рік, потім в середині лютого, а тепер ми бачимо по кілька "шахедів". Важко сказати, з чим саме це пов'язано. Можливо притримують на якісь майбутні провокативні дії. Можливо, дійсно дефіцит у них і чекають поставок", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо, останнім часом у небі над Україною також фіксують повітряні кулі з відбивачами, які запускає Росія. Противник застосовує їх, щоб вони імітували хибні повітряні цілі, аби в такий спосіб виявити позиції української ППО.

Крім того, поблизу кордонів з Україною росіяни стягують авіацію, яку можуть використати для підтримки ймовірного наступу. Однак експерт з авіації Валерій Романенко вважає, що для РФ це обернеться великими втратами.

Читайте також: