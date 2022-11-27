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У Повітряних силах розповіли, до якої системи ППО Україна потребує боєприпасів

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
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553
Час на прочитання
2 хв
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У Повітряних силах розповіли, до якої системи ППО Україна потребує боєприпасів

Фото: armyinform.com.ua

Озброєння потрібно ще більше, тому що воно покликане замінити старі комплекси ППО України.

Україна потребує більше боєприпасів для німецького зенітно-ракетного комплексу IRIS-T,  який добре зарекомендував себе при знищенні російських ракет.  

Про це 27 листопада в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Найбільше хотілося б мати достатню кількість боєприпасів до IRIS-T. Це дійсно відмінний комплекс, фактично нове покоління ЗРК. Цього озброєння потрібно ще більше, тому що воно покликане замінити ті наші старі комплекси", - пояснив Ігнат.

Протиповітряна оборона України

Нещодавно Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та LRU для захисту неба.

Крім того, ППО України посилить американський ракетний комплекс Hawk.

Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги для ЗСУ. До нього увійдуть сучасні ППО, ракети до HIMARS та снаряди.

У Повітряних силах розповіли, що у жовтні протиповітряної оборони IRIS-T спрацювала з 100% результатом. 

Збройні сили зможуть дуже швидко звільнити окуповані території завдяки американським винищувачам F-15 та F-16, які мають країни НАТО. 

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Дата публікації
Перегляди
553
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