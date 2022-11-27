У Повітряних силах розповіли, до якої системи ППО Україна потребує боєприпасів

Озброєння потрібно ще більше, тому що воно покликане замінити старі комплекси ППО України.
Україна потребує більше боєприпасів для німецького зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, який добре зарекомендував себе при знищенні російських ракет.
Про це 27 листопада в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Найбільше хотілося б мати достатню кількість боєприпасів до IRIS-T. Це дійсно відмінний комплекс, фактично нове покоління ЗРК. Цього озброєння потрібно ще більше, тому що воно покликане замінити ті наші старі комплекси", - пояснив Ігнат.
Протиповітряна оборона України
Нещодавно Франція передала Україні зенітно-ракетні комплекси Crotale та LRU для захисту неба.
Крім того, ППО України посилить американський ракетний комплекс Hawk.
Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги для ЗСУ. До нього увійдуть сучасні ППО, ракети до HIMARS та снаряди.
У Повітряних силах розповіли, що у жовтні протиповітряної оборони IRIS-T спрацювала з 100% результатом.
Збройні сили зможуть дуже швидко звільнити окуповані території завдяки американським винищувачам F-15 та F-16, які мають країни НАТО.
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