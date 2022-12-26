У Повітряних силах розповіли, куди найчастіше РФ націлює свої ракети під час масованих атак

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, куди найчастіше РФ націлює свої ракети під час масованих атак.

Про це він сказав 26 грудня в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, за словами Ігната, найчастіше окупанти цілять по об'єктах критичної інфраструктури неподалік від Києва.

"Найбільше атакують столицю. Зрозуміло, що столиця - це ціль №1 для ворога. Зараз атакують по-іншому, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури довкола Києва. Це об'єкти паливно-енергетичного сектору. Саме туди окупанти спрямовують найбільше своїх крилатих ракет", - заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він також додав, що ракетні атаки ворога залежить від низки сприятливих умов - починаючи від погодних умов до тактичної ситуації та світлої пори доби, щоб здійснювати розвідку та дорозвідку цілей, аби максимально завдати шкоди нашій інфраструктурі.

Масовані ракетні атаки РФ

Нагадаємо, що, не маючи особливих успіхів на фронті, Росія вдалася до ракетного терору проти українців. Так, станом на 26 грудня ворог здійснив вже дев'ять масованих ракетних атак та декілька хвиль масових запусків дронів. Головна ціль - енергетична інфраструктура України, аби залишити людней без світла, води та опалення.

Водночас, за прогнозами головного розвідника України Кирила Буданова, Росія має наразі вже не такий ракетний потенціал, як на початку повномасштабної війни. Так, за його даними, у ворога залишилося ракет на 2-3 масовані атаки.

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