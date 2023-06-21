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У Повітряних силах розповіли, куди росіяни спрямували усі дрони та скільки вдалося збити 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Повітряних силах розповіли, куди росіяни спрямували усі дрони та скільки вдалося збити 

Вночі 21 червня армія РФ атакувала Україну безпілотниками. / Фото: Associated Press

Окупанти здійснювали атаку з півночі.

Уночі проти середи, 21 червня, російські окупаційні війська завдали ударів з північного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Знищено шість дронів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ

Зазначається, що усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині.

За минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів. Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами. 

Нічна повітряна тривога 

Вночі 21 червня через ракетну небезпеку та загрозу застосування ворогом ударних дронів у низці областей України оголошена повітряна тривога.  Згодом стало відомо про рух кількох БпЛА у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Київській областях.

Під час тривоги вибухи пролунали у Хмельницькій області. Інформацію про це спочатку написали моніторингові канали. Потім вибухи підтвердили в ОВА.

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Дата публікації
Перегляди
11к
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