У Повітряних силах розповіли, наскільки Україна контролює свій повітряний простір

Російські літаки навіть не намагаються залетіти на територію, підконтрольну Україні.

Україна контролює власний повітряний простір, однак захисники потребують більше західних систем ППО, які вже показали свою ефективність на полі бою.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Літаки російські не залітають на територію, підконтрольну Україні, тому що розуміють, що будуть знищені. Тобто контроль повітря є, але, на жаль, не по всій Україні в наших адміністративних кордонах", - сказав він.

Ігнат додав, що навіть якщо Україна звільнить значну частину своєї території, найближчим часом ворог однаково завдаватиме ударів дистанційно з власної території, а також із моря.

"Нам потрібно шукати цьому протидію, і в цьому нам допоможуть західні системи, які вже показали свою ефективність на полі бою", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, винищувачі F-16 можуть надійти до України через шість-сім місяців, вважає президент Володимир Зеленський.

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