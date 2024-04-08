У Повітряних силах розповіли про аналіз ракет, якими РФ обстрілює Україну

Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш розповів, що у росіян залишилось досить багато ракет. За даними ГУР, залишилась майже тисяча. Ворог постійно використовує нові і нові ракети для ударів по Україні.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Ми це бачимо по аналізу ракет, які нещодавно застосовував ворог, наприклад, коли він застосовував "Циркон". Так, наш Київський дослідний експертний центр встановив, що ракета була досить нова, вже під час повномасштабного вторгнення вироблена. Запас вони накопичують протягом певного часу, потім використовують. Ми бачимо, що часу в них небагато – тільки зробили ракету, і одразу запускають у дію. Зокрема, випробовують у бойових умовах і наше ППО, і свої ракети, і північнокорейські застосовувалися по нашій території", - зазначив він.

Євлаш також додав, що одна з функцій таких ракетних ударів по Україні – розвідувальна.

Нагадаємо, Росія змінює тактику ударів по електростанціях України – під загрозою нові міста.

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