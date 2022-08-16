У Повітряних силах розповіли, скільки авіації росіяни сконцентрували навколо України

Росія протягом останніх 3-4 днів зменшила активність в українському небі, але водночас окупанти посилюють свою авіацію.

Найбільш інтенсивно російські окупанти використовують штурмову та бомбардувальну авіацію на лінії фронту в Луганській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій областях.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 16 серпня.

Він розповів, що війська окупантів почали активніше використовувати штурмову, стратегічну авіацію та бойові вертольоти. Наразі у розпорядженні військ РФ є близько 430 літаків та 360 вертольотів на аеродромах Білорусі, Росії та у Криму. За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 24 лютого Росія концентрувала довкола України 450 військових літаків та 250 вертольотів.

Протягом же доби було зафіксовано близько 150 вильотів авіації РФ. Водночас зросла кількість вильотів з аеродрому Бельбек поблизу Севастополя після вибухів на аеродромі біля Сак.

Ігнат розповів, що росіяни біля прифронтових міст можуть на дуже малих висотах завдавати ударів по позиціях ЗСУ. Для атак окупанти використовують штурмовики Су-25, вертольоти Мі-24, Мі-28 та Ка-52.

Він наголосив, що за можливості українські сили збивають російську авіацію. Так, протягом останньої доби силами України було знищено три ворожі вертольоти. Загалом від лютого Повітряні сили України завдали майже 2200 авіаударів по позиціях окупантів.

Нагадаємо, експерт назвав слабке місце флоту Росії та пояснив, чому вони відійшли від берегів України.

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