У Повітряних силах розповіли, скільки врожих ракет збила ППО від початку масованих атак

Йдеться лише про високоточні та далекобійні ракети, але є й інші, зокрема ракети типу Х-22, С-300.

Від початку масованих російських атак по критичній інфраструктурі України, від вересня минулого року, українські сили ППО збили до 700 ракет, випущених Росією. Також було знищено 650 іранських безпілотників.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За йго словами, країна-агресорка витратила величезний стратегічний запас ракет ударами по критичній інфраструктурі.

"Після 9 березня (чергова атака - Ред.) уже до 700 ракет збиті протиповітряною обороною, не рахуючи дрони-камікадзе. Їх теж понад 650 було збито", - сказав речник.

Ігнат нагадав, що міністр оборони Олексій Резніков під час зустрічі з норвезьким колегою Франком Бакке-Йенсеном повідомив, що 820 крилатих і балістичних ракет було застосовано РФ по критичній інфраструктурі від вересня 2022-го.

До слова, йдеться лише про високоточні та далекобійні ракети. Але окупанти також використовують ракети типу Х-22, С-300.

Нагадаємо, у вівторок, 14 березня, по всій території України кілька разів було оголошено масштабну повітряну тривогу. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, часті повітряні тривоги пов'язані з активністю тактичної авіації, небезпекою застосування балістичних ракет та зльотом МіГ-31.

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