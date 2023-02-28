У Повітряних Силах розповіли, скільки за рік українська авіація завдала ударів по позиціях росіян

Українська авіація від початку повномасштабного вторгнення Росії здійснила понад 4400 авіаударів по позиціях загарбників.

Про це розповіло командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За рік війни ударна авіація Повітряних сил завдала понад 4400 групових авіаударів по опорних пунктах, позиціях, логістиці, бойовій техніці та живій силі ворога. Здійснено понад 5300 бойових вильотів на винищувальне прикриття", - йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що ефективність та результат бойової роботи авіації напряму залежить від правильних та точних штурманських розрахунків.

"Саме штурман швидко здійснює вибір оптимального маршруту польоту, порядку подолання протиповітряної оборони противника, вихід на ціль, вибір необхідних засобів ураження, розрахунок пального для виконання завдання та інші", - пояснюють військові.

28 лютого штурмани авіації Збройних сил України відзначають своє професійне свято.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував усім військовослужбовцям штурманської служби за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, що від початку повномасштабного наступу ЗСУ знищили близько 300 літаків та 287 вертольотів Росії, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії української ППО та уникає прямого контакту з українськими винищувачами.

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