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У Повітряних Силах розповіли, скільки знищили ворожих літаків, вертольотів, дронів та ракет

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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У Повітряних Силах розповіли, скільки знищили ворожих літаків, вертольотів, дронів та ракет

Повітряні Сили вистояли та ефективно нищать окупантів.

Ще у перший день українські пілоти на Су-27 у повітряних боях знищили два найсучасніші російські Су-30СМ.

Про це розповів Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, - пише АрміяInform.

На надважливому напрямку поблизу Гостомеля бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 регулярно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, що намагався утримати стратегічний плацдарм.

Зараз, зазнававши серйозних втрат в авіаційній техніці, а на сьогодні, за даними Генштабу ЗСУ, це 300 літаків та 287 вертольотів, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії української ППО та уникає прямого контакту з українськими винищувачами. Вони нарешті зрозуміли, що їм не вдалося і не вдасться знищити боєздатність Повітряних Сил.

Лише з 11 вересня 2022 року, знищено понад 650 крилатих ракет окупантів та понад 610 іранських ударних дронів.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ знищили черговий російський вертоліт Ка-52

До того ж українські артилеристи "змішали із землею" ворожий вертоліт

Також ЗСУ за кілька годин збили російський штурмовик Су-25, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10"

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Дата публікації
Перегляди
142
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