У Повітряних силах розповіли, як нейтралізувати масовані ракетні обстріли росіян

У Повітряних силах розповіли, що необхідно робити для того, аби нейтралізувати російські ракетні обстріли.

Російським окупантам у Криму не варто розслаблятися, адже "бавовна", яка там трапляється останнім часом, буде продовжуватися. Своєю чергою, Україна продовжить посилювати свою систему ППО, аби знизити ефективність російських ракетних обстрілів.

Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, під час останнього ракетного обстрілу з боку РФ українська ППО збила 75% крилатих ракет.

"Це пристойний показник, адже 100% збити практично неможливо. При такому обстрілі, коли було запущено більше 30 ракет, протиповітряна оборона спрацювала доволі ефективно. Решта ж ракет, які ми маємо — Oniks, Х-31 чи Х-22, їх ми, зрозуміло, не збиваємо. Якщо ж говоримо про крилаті ракети Х-101, Х-555 і Х-59, то їх збито 16 з 22, тобто близько 75%", - розповів Ігнат.

Щодо ефективності ЗРК Patriot або ЗРК SAMP/T Ігнат зауважив, що однієї установки для України буде дуже замало і такий комплекс не зможе вирішити проблему.

"На жаль, один комплекс нічого не вирішить. Комплекс — це радар, командний пункт, кілька пускових установок. Зрозуміло, що по аеродинамічних цілях (літаки, гелікоптери, крилаті ракети) вони можуть працювати на відстані до 150 км, проти балістики вони ефективні на 40 км. Тому таких комплексів потрібно багато — SAMP/T і Patriot, щоб збивати повітряні цілі безпосередньо в повітрі", - зазначив Ігнат.

Він наголосив, що "бавовну" в окупантів "ніхто не відміняв", тож треба думати про те, щоб знищувати ракети С-300 на позиціях і на землі. Так само, як і протидіяти ракетам Х-22 — це ракета повітряного базування, яка запускається з дальніх бомбардувальників Ту-22, М-3.

"Треба протидіяти їм або на їхніх аеродромах, або безпосередньо протидіяти цим літакам в повітрі, а не вже випущеним ракетам. Дальність цієї ракети — 600 км. Тут потрібні ті типи озброєнь, які зможуть діставати їх і на аеродромах, і в повітрі", - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, представник української розвідки Вадим Скібіцький розповів, що російське керівництво починає усвідомлювати неминучість деокупації Криму. Це відбуватиметься військовим, економічним, соціально-гуманітарним та юридичним шляхами.

Читайте також: