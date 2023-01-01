У Повітряних силах розповіли, як ЗСУ відбили масовану атаку ворога по Україні

Збройні сили Україні на 100% спрацювали, коли відбили чергову масовану атаку перед та після Нового року вночі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ввечері 31 грудня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих безпілотників. А у нічний час до 4:00 збили ще 32 дрони-камікадзе Shahed-131/136, яких ворог називає "геранями".

Про це він повідомив 1 січня в ефірі національного телемарафону.

Він також подякував усім українським солдатам, які вночі боронили українське небо.

"Усі 45 дронів, які направили на українців, на нашу землю – знищили. Це дуже серйозний результат. Бачимо, що небо було під надійним захистом", – сказав Юрій Ігнат.

За його словами, наші воїни ледь встигали перезаряджати артилерію NASAMS і збивати ворожі ракети. Ігнат також наголосив, що ракет у нас вистачає, а ось самих комплексів мало.

"Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, тому що NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має, щоб під час ведення бою перезаряджати комплкс і знищувати повітряні цілі. Це ще один сигнал нашим партнерам – наскільки вправно та ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці, які лише кілька тижнів тому проходили навчання", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Атака України 31 грудня та у новорічну ніч

У ніч проти 1 січня 2023 року по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Росія знову атакувала Київ та область безпілотниками. Сили протиповітряної оборони в новорічну ніч збили 45 дронів-камікадзе Shahed-131/136.

31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

На Київщині у трьох районах вже виявили уламки ворожих безпілотників.

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