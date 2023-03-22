У Повітряних силах розповіли, якими ракетами росіяни обстріляли Запоріжжя

Російські окупанти, 22 березня, вдарили по житлових будинках у Запоріжжі реактивною артилерією.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Треба розуміти, що Запоріжжя це прифронтове місто, знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. За попередніми даними чергових служб, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С", - сказав він.

Він зазначив, шо реактивна артилерія летить дуже швидко і від запуску до попадання проходять лічені секунди. Якщо українські військові будуть мати можливість оповістити, то вони це зроблять.

"Якщо такої можливості немає, немає розвідданих, то можуть бути отакі от терористичні атаки ворога, які не вперше (здійснюються) по житлових кварталах міст", - сказав Ігнат.

Крім того, він додав, що загроза обстрілу житлових районів у прифронтових містах зажди лишається.

Нагадаємо, раніше глава держави Володимир Зеленський відреагував на терор росіян та показав відео моменту влучання снаряда в будинок. Також він закликав світ до більшої "єдності та рішучості, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя українців".

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники намагалися зруйнувати ще одну багатоповерхівку в Запоріжжі під час сьогоднішні ракетної атаки, однак ракета не вибухнула, а застрягла на даху.