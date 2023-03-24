У Повітряних силах розповіли, звідки вночі окупанти запускали авіабомби та дрони

У ніч проти 24 березня російські окупанти атакували Україну. Безпілотники Shahed запускали із північно-східного напрямку, а ворожа авіація злітала з аеродромів на території РФ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Наголошується, що дрони атакували Сумську область і Кривий ріг, а керованими авіаційними бомбами окупанти завдали ударів по Сумщині. Крім того, по регіону окупаційні війська здійснили запуск ракети Х-31П.

"Пуски "Шахедів" здійснювались з північно-східного напрямку. Тактична авіація ворога була піднята із двох російських аеродромів Морозовськ та Ахтубінськ. Десять винищувачів Су-35 здійснили пуски 11 керованих авіабомб", - йдеться в повідомленні.

Нічна атака росіян

Від вечора 23 березня й до ранку 24 березня росіяни атакували три області країни. Агресорка Росія вдарила по Дніпропетровській області дронами, по Одеській - ракетами, а на Сумщину окупанти скинули авіабмби.

Окупанти випустили понад 10 керованих авіабомб на Сумщину. Разом із авіабомбами росіяни атакували Сумщину ще й "Градами" та ствольною артилерією. Зафіксували близько 100 прильотів.

Російські війська атакували безпілотниками Кривий Ріг. Один ворожий "Shahed" вдалось збити українським військовим. Втім, є влучання п'яти дронів.

Ввечері 23 березня Росія атакувала Одеську область ракетами Х-59. Усі повітряні цілі вдалось збити.

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