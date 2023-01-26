У Повітряних силах уточнили, які ракети і звідки пускали окупанти по Україні під час масованої атаки

Окупанти випустили 55 ракет різного базування.
Російські війська 26 січня масовано атакували Україну із застосуванням високоточних ракет повітряного та морського базування. Українська ППО знищила 47 ракет із 55, які окупанти випустили сьогодні.
Уточнені дані надали в Повітряних силах ЗСУ.
Так, окупанти запустили Х-47 “Кинджал” із двох літаків МіГ-31К; крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 летіли із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря; крилаті ракети морського базування “Калібр” – із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.
Загалом противник здійснив 55 пусків ракет різного базування (до 2 Х-47 “Кинджал”, до 40 КР “Х-101/Х-555”, до 9 КР “Калібр”, 4 КАР Х-59).
Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 47 крилатих та керованих авіаційних ракет. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.
"До протиповітряного бою залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, 26 січня противник завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Влучання в енергетичний об’єкт і пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували на Київщині.
У Києві внаслідок падіння уламків ракети росіян загинув 55-річний чоловік. Ще двоє осіб постраждали.
Влучання було і Вінниччині.
Відомо, що в небі над Одеською областю українські сили ППО збили три ворожі ракети "Калібр".
Втім, все ж в області пошкоджено об‘єкти енергетичної інфраструктури. У результаті виникли значні проблеми з електропостачанням. Фіксують проблеми і з водою.
За даними очільника Одеської районної військової адміністрації, було влучання у два об'єкти. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
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