У Повітряних силах уточнили, які російські ракети може збивати українська ППО, а які – ні

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, які ракети може збивати українська ППО, а які досі для нас є недосяжними.

За всіма нормами – і міжнародними, і нашими, якщо навіть збито 30% крилатих ракет – робота ППО вже вважається успішною. Важливо, якими ракетами атакують.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "24 каналу".

"Ми можемо назвати типи ракет, які здатні збивати, та які ні. Ми можемо збивати типи крилатих ракет, чиї тактико-технічні характеристики дозволяють їх збивати комплексами, які є у нас на озброєнні..: Бук-М1 та С-300. Це зенітні керовані ракети, які можуть збивати як літаки, так і крилаті ракети", - розповів Ігнат.

Які ракети Україна може збивати:

"Калібр" (3М14) – крилата ракета морського базування (якою ворог атакує з Чорного моря – 24 Канал),

Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування,

Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог "Калібра"),

Х-59 – керована авіаційні ракета "повітря-земля",

Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.

Які ракети Україна не може збивати:

9М723 – балістична ракета "Іскандер-М"

9М79М – ракета "Точки-У"

реактивні снаряди РСЗВ

Х-22 – надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності

Р-800 – крилата ракета берегового базування "Онікс"

Х-47 – гіперзвукова аеробалістична ракета "Кинджал"

Х-31П – авіаційна протирадіолокаційна ракета

"Ми не збиваємо балістичні ракети. Зокрема, "Іскандер-М" – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас "Іскандер-М" росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси "Точка-У". По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от "Смерч", - сказав Ігнат.

За його словами, усі ці ракети летять швидко – по балістичній траєкторії і фактично падають на ціль з величезною швидкістю.

"Для того, щоб збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи. До балістики ми також відносимо і зенітні керовані ракети С-300, які окупанти застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів", - додав речник Повітряних сил.

Ігнат пояснює — що більша відстань від місця запуску, то більша неточність, тому часто російські ракети потрапляють не туди, куди хотіли, й гинуть мирні люди.

"У такому застосуванні – це ніщо інше як зброя тероризму", - наголосив Ігнат.

Крім того, ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці.

Нагадаємо, від початку масованих російських атак по критичній інфраструктурі України, від вересня минулого року, українські сили ППО збили до 700 ракет, випущених Росією. Також було знищено 650 іранських безпілотників.

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