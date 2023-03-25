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У Повітряних Силах відповіли, чи можуть іноземні пілоти долучитись до ЗСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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У Повітряних Силах відповіли, чи можуть іноземні пілоти долучитись до ЗСУ

Фото: Getty Images

Юрій Ігнат пояснив, що для цього необхідно.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що іноземні пілоти бойових літаків можуть служити у Повітряних силах ЗСУ, бути пілотами чи працівниками інженерно-авіаційного складу. Для цього їм потрібно мати військово-облікову спеціальність.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.  

Ігнат зазначив, що для України залучення іноземців не є чимось новим. Зокрема, він нагадав, що в ЗСУ є іноземні легіони, які долучаються до боротьби проти російської агресії.

"То чому б ні. Якщо є військово-облікова спеціальність як пілот, інженерно-авіаційний склад, то ці люди можуть ставати на цілком законних підставах військовослужбовцями ЗСУ. Громадянин іншої держави, але військовослужбовець ЗСУ. І долучатися на ту чи іншу спеціальність", – зазначив Ігнат.

Водночас він сказав, що через те, що Україна експлуатує радянську техніку, то іноземці не потрібні, адже вистачає своїх пілотів. Інша справа, якщо Україна отримає західні літаки, наприклад F-16.

Нагадаємо, Збройні сили Словаччини показали відео, на якому видно процес передавання Україні винищувачів Міг-29.

Днями Юрій Ігнат спростував інформацію про те, що українські пілоти освоюють французькі винищувачі.

Речник Повітряних сил також підкреслив, що винищувачі F-16 могли б ефективніше збивати російські ракети.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
835
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