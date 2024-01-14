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У Повітряних силах відреагували на заяву розвідки Естонії щодо ракетних ударів РФ по аеродромах України

У Повітряних силах відреагували на заяву розвідки Естонії щодо ракетних ударів РФ по аеродромах України

Юрій Ігнат / Фото: Facebook: Yuriy Ignat

Естонська розвідка назвала причину ракетних ударів окупантів по аеродромах України.

Днями очільник естонської розвідки Антс Ківісельг заявив, що Росія завдає ударів по українських аеродромах, бо побоюється надходження сучасних винищувачів F-16 на озброєння Збройних сил України.   

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону прокоментував заяву естонської розвідки.

"У нас так багато зараз інформують різні розвідки, тепер вже й естонська підключилася. Зрозуміло, що Росія хоче якомога більше завдати нам шкоди. Чи пов'язано це з F-16 – не знаю. Мабуть, не в тому річ. Кожна ракета націлена безпосередньо на ціль, яку їй завдали ще на старті – наземного, повітряного чи морського базування, чи кожен дрон. Вражаються інколи деякі об'єкти. На щастя, протиповітряна оборона працює. Крайня атака – вісім засобів збиті вогневими засобами Протиповітряної оборони. Решта були або подавлені, але не долетіли. Російські ракети вже мають гіршу якість, можливо санкції впливають", - пояснив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Польща піднімає літаки через ракети з РФ! Ігнат про захист сусідів від російських цілей

Нагадаємо, Ігнат повідомив, як сусіди України готуються захищатися від російських ракет і дронів.

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