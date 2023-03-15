У Повітряних силах завили, що MQ-9 Reaper не становив жодної загрози для РФ

У Повітряних силах нагадали, що Росіяни посилають свої винищувачі до берегів Великої Британії, і ніхто їх літаки не збиває.

Розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper не ніс ніякої загрози для Росії, перебуваючи у міжнародному повітряному просторі. Розвідувальні апарати над Чорним морем проводять моніторинг лінії розмежування.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Радіо Свобода.

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Він зазначив, що Чорне море не внутрішнім морем РФ, тому має повне право моніторити обстановку.

"Вихід в яке (Чорне море) мають країни НАТО, Туреччина, та і в міжнародному повітряному просторі можна робити, що хочеться. Росіяни ж літають своїми бомбардувальниками до берегів Великої Британії? Чи підіймають на перехоплення винищувачі? Тут розвідник, він розвідує. Він робить те, для чого він створений. Яка ж там загроза, від такого одного БПЛА? Коментувати тут навіть немає що", - заявив Ігнат.

Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення Росії. В Україні БПЛА стежили за лінією розмежування з ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення дрона MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Пізніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США вживають необхідних заходів, щоб уламки американського безпілотника MQ-9 Reaper, який був атакований російським Су-27 над Чорним морем 14 березня, не потрапив у чужі руки.

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