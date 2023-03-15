У Повітряних силах завили, що MQ-9 Reaper не становив жодної загрози для РФ

У Повітряних силах нагадали, що Росіяни посилають свої винищувачі до берегів Великої Британії, і ніхто їх літаки не збиває.
Розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper не ніс ніякої загрози для Росії, перебуваючи у міжнародному повітряному просторі. Розвідувальні апарати над Чорним морем проводять моніторинг лінії розмежування.
Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає Радіо Свобода.
Він зазначив, що Чорне море не внутрішнім морем РФ, тому має повне право моніторити обстановку.
"Вихід в яке (Чорне море) мають країни НАТО, Туреччина, та і в міжнародному повітряному просторі можна робити, що хочеться. Росіяни ж літають своїми бомбардувальниками до берегів Великої Британії? Чи підіймають на перехоплення винищувачі? Тут розвідник, він розвідує. Він робить те, для чого він створений. Яка ж там загроза, від такого одного БПЛА? Коментувати тут навіть немає що", - заявив Ігнат.
Він зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення Росії. В Україні БПЛА стежили за лінією розмежування з ОРДЛО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 березня два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення дрона MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
Пізніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США вживають необхідних заходів, щоб уламки американського безпілотника MQ-9 Reaper, який був атакований російським Су-27 над Чорним морем 14 березня, не потрапив у чужі руки.
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