У Повітряних силах ЗСУ назвали нові цілі масованих атак росіян

Попри те, що зима закінчилася, Росія може і надалі обстрілювати Україну. У Повітряних силах ЗСУ назвали ймовірні цілі окупантів.

Цілями ворога можуть бути урядові будівлі, так звані "центри ухвалення рішень" та інфраструктурні об'єкти.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, для росіян пріоритетними цілями залишаються так звані "центри ухвалення рішень", тобто урядові будівлі, будівлі Збройних сил і Міністерства оборони.

"Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам'ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки", - наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ зауважив, що ворог надалі атакує об'єкти критичної інфраструктури, аби завдати якнайбільшої шкоди мирному населенню.

"Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор", - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із заявою про те, що масштабна ракетна атака РФ має пришвидшити постачання нам систем ППО. Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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