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У Повітряних силах ЗСУ підтвердили втрату літака СУ-24 М: один пілот загинув

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У Повітряних силах ЗСУ підтвердили втрату літака СУ-24 М: один пілот загинув

Фото: commons.wikimedia.org

У ЗСУ підтвердили падіння одного українського літака.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили 12 жовтня втрату літака СУ-24 М. Один з пілотів загинув через авіакатастрофу. 

Про це у коментарі "Українській правді" сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат. 

Бомбардувальник СУ-24 М підтримував наступальні дії українських воїнів на східному напрямку. Після виконання завдання літак уразила російська ракета. 

Пілоти ухвалили рішення повернутись на авіабазу, проте не змогли долетіти. Обидва пілоти катапультувались, проте один із них загинув. Літак упав на території Полтавської області. 

Падіння українських літаків: що відомо 

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляв про падіння двох українських літаків у Полтавській області. За його словами, потерпілих серед цивільних немає. 

12 жовтня поблизу Вінниці через технічні неполадки впав ще один український літак. Його пілот встиг збити п'ять дронів-камікадзе, а напередодні - дві ракети. На щастя, пілот вижив та добре почувається. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
9390
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