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У Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття ворожого Су-34 над Єнакієвим

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття ворожого Су-34 над Єнакієвим

Фото: Getty Images

У п'ятницю, 3 березня, українські Повітряні Сили збили ворожий літак над тимчасово окупованим Єнакієвим.

Зенітники Нікопольського зенітного ракетного полку "приземлили" ворожий винищувач Су-34.

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

"Давно зенітники Повітряних Сил не радували такою збитою ціллю! 3-го березня 2023 року в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один із пілотів згинув, а другий – "готується скласти йому компанію".

Нагадаємо, окупанти вже бідкаються, що літак був їхній, а збила його українська ППО. До того ж, місто Єнакієве росіяни називають "тиловим", хоча від лінії фронту воно розташоване всього приблизно за 20 кілометрів. Тому окупанти ніяк не можуть зрозуміти, як "до тилового міста" могли дістати українські захисники.

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Дата публікації
Перегляди
1507
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