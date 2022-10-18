У Повітряних силах ЗСУ повідомили, чим і звідки росіяни атакували Україну сьогодні вранці

Війська РФ вранці 18 жовтня продовжили атакувати українська міста "Калібрами" з моря.

Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Крім того, за його словами, окупанти застосовують проти цивільних балістичні ракети з півночі.

"Разом з тим ворог використовує стратегічну авіацію – літаки Ту-95, Ту-160. Шість літаків, кожен з яких може мати по 8 – 12 ракет. Вони атакують, як і передбачалося, об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури", – заявив речник.

Також є інформація, що для ударів по Києву армія РФ використала стратегічні бомбардувальники, які атакували з Ростовської області.

Ранковий обстріл України

Зауважимо, що вранці 18 жовтня війська РФ продовжили кошмарити українців - ворог атакував дронами та ракетами низку великих міст України, зокрема, Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.

У низці міст є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ударів є перебої із водою та світлом. Про жертв, наразі не повідомляється.

Все, що станом на зараз відомо про ситуацію у Києві, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: