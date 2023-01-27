У Повітряних силах ЗСУ пояснили, для чого Росія береже "Кинджали"

Учора, 26 січня, окупанти здійснили масований обстріл України. Серед збитих ракет були і «Кинджали».

Таку заяву зробив речник командування Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Кинджалів» не так і багато. Це зброя, якою дуже хизувався путін, називаючи цю ракету гіперзвуковою. Але їх банально мало, тому росіяни бережуть їх для ураження найбільш важливих для них цілей. Це у них така стратегічна ціль – залишити людей, якийсь район у столиці без світла», - сказав він.

За словами речника, збити таку ракету практично неможливо через те, що немає засобів для збиття таких надзвичайно швидкісних об’єктів. Зауважимо, що «Кинджал» - це ракета, яка летить по балістичній траєкторії.

«Тобто, винищувач МіГ-31 доставляє її до верхніх шарів атмосфери, там її запускає, і вона вже летить, заходить на ціль і з величезною швидкістю опускається на неї», - зазначив Ігнат.

Він додав, що у четвер під Києвом збили ракету Х-55 з імітатором ядерної бойової частини. На його думку, її використовують для того, щоб розосередити нашу ППО.

«Вона може використовуватися і як хибна ціль. Щоб ми витрачали на них навіть ракети», - сказав він.

Київ завжди залишається центром атак для росіян, переконаний речник.

«Для ворога - це пріоритетна ціль, саме столиця, її критична інфраструктура», - підсумував він.

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