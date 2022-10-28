У Повітряних силах ЗСУ пояснили, коли та за яких умов оголошується повітряна тривога в Україні

Речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат пояснив, як працює режим оголошення повітряних тривог в Україні.

Про це він розповів в ефірі Українського радіо.

Так, за його словами, повітряна тривога вмикається у різних випадках, це робиться завжди, коли є загроза населенню, військовим та всьому, що є в Україні.

"Тривога може бути пов'язана з ракетною атакою, скажімо, з акваторії Чорного чи Азовського моря, або ж коли вилітають літаки стратегічної авіації ― бомбардувальники Ту-160 або Ту-195", - пояснює Ігнат.

Він зазначає, що, наприклад, 27 жовтня одна з тривог була пов'язана з тим, що два таких бомбардувальники, які є носіями ракет Х-101 або Х-555 дальністю польоту понад 5500 км, вийшли на бойовий курс. Відповідно, одразу надходить оперативна інформація про те, що є висока ймовірність запуску ракет, у такому разі вмикається повітряна тривога.

Інша загроза, це зліт літаків МіГ-31К. Ідеться про літак, який є носієм гіперзвукової ракети "Кинжал", яка теж могла бути застосована противником.

Тривога також оголошується, коли надходить інформація, що будуть застосовані зенітні ракети по наземних цілях, наприклад, С-300. Так само і з реактивними системами залпового вогню.

"Отже, повітряна тривога не завжди супроводжується завданням ударів та руйнуваннями", - зазначив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше начальник Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов повідомив, що протиповітряна оборона України досягла рівня ефективності, коли збивається від 50 до 70% російських ракет. Але, на жаль, за його словами, 100% ефективність дій ППО ми не можемо забезпечити, це пов'язано з об'єктивними причинами – недостатньою кількістю засобів розвідки, авіаційних та зенітних ракетних комплексів.

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