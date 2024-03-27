У Повітряних силах ЗСУ розповіли, чому РФ застосувала ракети "Циркон" для атаки

Нині у науково-дослідному експертному центрі встановлюють, чи справді під час останніх атак РФ застосувала "Циркон".

Застосування гіперзвукових ракет "Циркон" для ударів по Україні може свідчити про те, що Росія, ймовірно, відчуває дефіцит інших типів ракет — інакше їх би не запускали.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Він наголошує, що нині у науково-дослідному експертному центрі встановлюють, чи справді під час останніх атак російська армія застосувала "Циркон".



"Взагалі цей тип ракет є протикорабельним. Він застосовується лише в окремих випадках. Використовують різні пускові установки типу "Бастіон", "Бал". Однак ми можемо сказати про те, якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет — крилатих ракет "Калібрів", "Іскандерів" — вони б застосовували їх... Це досить складна ракета ("Циркон " — Ред.), досить дорога, досить потужна", — каже Євлаш.

Крім того, у такий спосіб країна-агресорка може перевіряти українську систему ППО.

"Де, що і як захищено, що і як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак", — розповів представник ПС.

Нагадаємо, 25 березня РФ завдала ракетного удару по Києву. Окупанти запустили балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму — хотіли поцілити по центру столиці.

Військовий експерт Олександр Коваленко назвав тип ракет, якими Росія вдарила по Києву, — це гіперзвукові крилаті ракети "Циркон".

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