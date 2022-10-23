У Повітряних силах ЗСУ розповіли, як краще знищувати ракети, які Росії передав Іран

У ЗСУ сподіваються, що у світі буде механізм, який не дозволить постачати РФ іранські ракети.

В Україні немає протиракетної оборони, а тому найкраще іранські ракети буде знищувати ще на складах, поки вони не нанесли Україні шкоди.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Військовий наголосив, що попри те, що в Україні немає систем для знищення іранських ракет, ЗСУ шукають методів боротьби з ними.

"На жаль, ми маємо інформацію, що росія буде посилювати свої спроможності за допомогою іранських балістичних ракет. Наші спеціалісти ЗРВ кажуть, що кращий захист проти них – це знищити їх на складах. Бо наразі Україна немає таких систем протиракетної оборони, щоб ефективно їх протидіяти. Якщо у світі не знайдуться механізми, щоб не допустити їхню поставку", - сказав Ігнат.

Іранські ракети для Росії: що відомо

За інформацією видання Reuters, Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати.

Українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресорові свої дрони та досі цинічно це заперечує. Дмитро Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном.

Зеленський заявив, що не довіряє керівництву Ірану не лише через їхню співпрацю з Росією, а й через ситуацію з українським літаком, який "випадково" збила іранська ракета.

The Jerusalem Post із посиланням на офіційні українські джерела повідомив, що в Україні ліквідували 10 інструкторів з Ірану, які запускали по Україні безпілотники.

Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання Російській Федерації дронів-камікадзе, якими окупанти бомблять Україну.

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