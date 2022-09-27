У Повітряних силах ЗСУ розповіли, які російські ракети збивати найскладніше

Наразі Україна не має настільки потужних та сучасних засобів ППО, аби збивати усі російські ракети, які знищують цивільну інфраструктуру та вбивають українців.

Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"С-300 - це зенітна ракета, яка має свої певні тактико-технічні характеристики. У нас такі самі ракети, але ми їх витрачаємо за призначенням, розхід іде по літаках, вертольотах, БПЛА. Противник має їх у надлишку і також має значно новіші комплекси – Бук-М2, Бук-М3, "Панцир", С-400. На жаль, збивати такі цілі важко, так само як і збивати ракети тактичних комплексів "Іскандер", які летять по балістичній траєкторії з шаленою швидкістю, на жаль, у нас немає таких засобів ППО, які б могли ефективно протидіяти саме цим загрозам", - повідомив Ігнат.

Попри це, Ігнат наголосив, що українські захисники роблять все можливе, аби знищувати ворожі цілі.

Нагадаємо, українські захисники у вівторок, 27 вересня, збили у Херсонській області російський штурмовик Су-25.

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