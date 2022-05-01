У повністю зруйнованому будинку у Бородянці знайшли дивом вцілілу ікону – фото

У повністю зруйнованому будинку у Бородянці знайшли дивом вцілілу ікону – фото

Російські окупанти безжально обстрілювали селище Бородянку Бучанського району, коли там велися активні бойові дії. Ворог руйнував вщент будинки мирних мешканців.

Утім, під завалами повністю зруйнованого будинку вдалося знайти ікону, яка дивом вціліла під час бомбардувань.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"У повністю зруйнованому будинку в смт Бородянка Бучанського району під завалами знайдено ікону, яка дивом вціліла після страшних бомбардувань орків", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у суботу, 30 квітня, вперше після визволення від російської окупації у Бородянці відбувся футбольний захід. На базі ДЮСШ "Бородянка" зіграли товариський матч між командами добровольчого батальйону "Байден" та ветеранами "Динамо".

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