У повній блокаді, обстрілюють цілодобово: Зеленський пояснив Європі, що відбувається із Маріуполем

Окупанти вже зруйнували десятки лікарень, сотні шкіл, дитячих садочків.
Наш Маріуполь, найбільше українське місто на узбережжі Азовського моря, перебуває у повній блокаді. Його обстрілюють цілодобово.
Про це під час відеозвернення до народів Європи наголосив Президент України Володимир Зеленський.
“Російські війська скидають на Маріуполь авіабомби, бʼють ракетами. Вони розбомбили у Маріуполі навіть пологовий будинок і дитячу лікарню. Це ненависть до всього живого. Вони вбивають дітей і ще руйнують пологові будинки й дитячі лікарні, для чого? Щоб українки навіть не народжували? І це по всій нашій країні. По всій Україні, яка страждає від російського вторгнення”, — розповів Володимир Зеленський.
Він також додав, що окупанти вже зруйнували десятки лікарень, сотні шкіл, дитячих садочків. Вони руйнують університети.
“Повністю знищують житлові квартали – килимовим бомбардуванням. Уявіть, що це таке. І як в цьому вижити?” — наголосив Президент України.
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