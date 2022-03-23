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У Празі перед театром виклали свічками символічний напис "Діти" (фото)

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© gettyimages.com
© gettyimages.com
© gettyimages.com

Напис "Діти" уже став символом звірств окупантів над мирними українцями.

У Празі перед Національним театром відтворили надпис "Діти", який був намальований біля варварськи обстріляного росіянами драмтеатру Маріуполя у момент, коли там ховалися люди.

Про це повідомив журналіст Ерік Табері.

Небайдужі мешканці міста виклали свічками напис "Діти", який уже став символом звірств окупантів над мирними жителями України. Цією акцією люди закликали рятувати Маріуполь від російської окупації.

"Багато чеських театрів написали перед будівлями: "Діти. Переміщення". Подібні написи мають бути в театрах у всій Європі", - зазначив він.

Нагадаємо, маріупольці, які втекли від обстрілів до передмістя, помирають з голоду.

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