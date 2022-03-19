У Празі з'явився мурал із дівчинкою, яка під українським прапором ховає відомих казкових героїв

Художник підтримав Україну у її боротьбі проти Росії.
На будинку в Празі з'явився мурал маленької дівчинки, яка разом з іграшками ховається під українським прапором. Автор - Чеміс, художник вуличного мистецтва казахського походження, який живе в Чехії. Разом з помічниками він створив мурал за кілька днів.
На муралі зображена сумна дівчинка. Під українським прапором вона ховає відомих казкових героїв: американського Міккі Мауса, чеського Крота, скандинавського Муммі-троля, французького Обелікса, польських Болека і Лолека, песа Бітцера з британської казки "Баранчик Шон" і німецьку бджілку Майю. Про це пише europe-cities.com.
"Україна зараз бореться за захист свого майбутнього і своєї свободи, а також нашої. Як батько двох дітей, я не можу уявити безпорадність, біль і страх, які відчувають звичайні люди. Ми всі бачили кадри тіл, зруйнованих міст і повних спортзалів жінок з дітьми та їхніх дідусів і бабусь. Будь ласка, продовжуйте допомагати та показувати, які цінності турбують наше суспільство", - написав Чеміс у Facebook.
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