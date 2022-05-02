У Придністров'ї російська пропаганда продовжує поширювати брехню про загрозу з боку України – Генштаб

У Придністров'ї російська пропаганда продовжує поширювати брехню про загрозу з боку України – Генштаб

На Бесарабському напрямку обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою.

Зокрема, Росія намагається нав'язати населенню Придністров'я, що нібито існує воєнна загроза з боку України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"На Бесарабському напрямку обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Противник, через підконтрольні засоби масової інформації, продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню Придністров'я з боку України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗС України розповіли, Росія не полишає спроб вийти на кордони Херсонської області.

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