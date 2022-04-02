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У Придністров’ї ширяться чутки про примус бійців "ПМР" до участі у війні проти України – Генштаб

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У Придністров’ї ширяться чутки про примус бійців "ПМР" до участі у війні проти України – Генштаб

Getty Images

На Приморському напрямку окупанти проводять фільтраційні заходи.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 2 квітня воєнна ситуація на Південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала. 

Про це йдеться в повідомленні Генштабу в Мережі.

"Серед місцевого населення невизнаного придністров’я поширюються чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої "ПМР" до участі у війні проти України", – зазначається в повідомленні.

В Генштабі також повідомили, що на Приморському напрямку окупаційні війська продовжують фільтраційні заходи в тимчасово захоплених населених пунктах.

Нагадаємо, раніше в МЗС Молдови не змогли підтвердити інформацію Генштабу ЗСУ про мобілізацію російських військових з невизнаного Придністров'я.

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