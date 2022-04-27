У Придністров'ї скасували підготовку до проведення святкового параду 9 травня - Генштаб

У так званому Придністровському регіони через числені провокації з боку Росії, тамтешня влада запровадила “червоний” рівень терористичної небезпеки.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
За даними українських військових, особовий склад силових структур у Придністров'ї перевели в “казармений стан”.
“В придністровському регіоні Республіки Молдова, у зв’язку з численними провокаціями з боку росії, запроваджено “червоний” рівень терористичної небезпеки. Посилено контроль на блокпостах, скасовано підготовку до проведення святкового параду 9 травня”, - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що на Слобожанщині ворог обстрілював із артилерії Харків і Дергачі.
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