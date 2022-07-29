У прифронтовому селі на Миколаївщині обстріли і смерті сусідів стали для мешканців буденністю

Без світла, газу і води, серед розбитих і покинутих будинків живуть мешканці Шевченкового на Миколаївщині.

Із села у прифронтовій зоні на Миколаївщині більшість евакуювалась, але не всі. На вулицях ще можна зустріти поодиноких людей, які лишаються і не виїздять із зони бойових дій. Щоденні обстріли і смерті сусідів стали буденністю, йдеться в ТСН.

З десятком котів і сусідських собак щодня опікується Тамара, яка сама лишилася на цілу вулицю. «Втомилися. Чекаємо, що буде краще. В гостях добре, а вдома краще і кинути все?…», - каже жінка.

Постійні обстріли перетворили колись затишне селище на руїни. Більшість односельців виїхали, бо ніде жити і страшно. Де-інде останні мешканці ще туляться по кутках.

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Місцевому чоловіку, який залишився, 80 років, і він живе серед руїн і смертей, живе з донькою з інвалідністю і дружиною. У трьох наперекір долі, яка не пошкодувала сусідів, що загинули від влучання снарядів. «Тільки стріляти починають, заліземо до льоху і сидимо. У мене дитя-інвалід першої групи зі мною, я не кидаю», - каже чоловік.

У пеклі, в якому опинились люди, вони ще примудряються тримати господарство. Магазинів не має, світла і води теж. Питну воду привозять. Рятують волонтери, які привозять хліб і консерви.

Ці люди можливо б і виїхали, але не хочуть кидати будинок і не знають, як виїздити з дочкою з інвалідністю. Поки довкола села догоряють пшеничні поля, вони швидко порпаються в городі, бо в будь-яку мить може щось прилетіти. Недалеко від будинку Тамари загинуло троє односельців.

Війна пошматувала їхні життя, забравши усе, що мали - від будинків до господарств і роботи. Вони останні в цьому прифронтовому селі і вони тримаються, що є сили, аби не збожеволіти від самотності і обстрілів. «Просто моторошно, нікого немає, все порване і побите», - кажуть люди.

Тому тут постійно моляться за своє життя і за Україну.

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