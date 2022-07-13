У прифронтовому Запоріжжі готуються до відкриття шкіл, але з особливостями

Заборонити очне навчання у школах поки триває воєнний стан - така петиція вже набрала необхідну кількість голосів і її розглянув президент.

Але діти зможуть сісти за парти за єдиної умови, якщо у школах будуть повноцінні бомбосховища. Яка ситуація з укриттями і що думають про новий навчальний на Запоріжжі, дослідила ТСН.

Біля запорізьких шкіл наразі порожньо, але більшість вчителів вже вийшли на роботу. Готуються до нового навчального року, але яким він буде – надто у наближених до фронту регіонах – прогнозувати навіть не наважуються, та школу ремонтують і готуються до навчання.

Та директорка каже, святкової лінійки цьогоріч не буде точно, бо надто небезпечно. Її школа – чи не єдина в Запоріжжі, де є надійне укриття. Тут і вода, і світло і навіть швидкісний WI-Fi. Облаштовано вже кілька класів, переважно для молодших діток.

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За останні «ковідні» роки діти звикли до дистанційки, і відповідно відвикли від школи. Батьки поки у роздумах, адже хочуть аби діти вчилися, але в безпеці. «Я хочу подивитися, що у нас в школі буде, як обладнані сховища, або у коридорі діти будуть сидіти, як буде ситуація у нас. І все ж таки хочеться, щоб і безпека була, і навчання було», - каже одна із мам.

Якщо у Запоріжжі ще вагаються, в навколишніх селах виступають лише за дистанційку. Вже за 20 кілометрів від обласного центру постійні обстріли. Росіяни накривають артилерією не лише будинки, а й освітні заклади. Захистити дітей тут не можуть.

«Ну, в нас в школах лише прості укриття, підвальні приміщення. Бомбосховищ у нас немає, ПРУ немає, - ми не готувались до війни. Мені здається, що цей навчальний рік ми почнемо із дистанційної форми навчання», - каже голова Комишуваської громади Юрій Карапетян

Вирішення цього питання уряд віддав на розсуд місцевих посадовців. Умова єдина - діти можуть піти лише в ті школи, де є надійні бомбосховища. «Ми дуже сподіваємось, що в деяких закладах, де є засоби безпеки, нам вдасться застосувати змішаний формат. Про очний – не йдеться», - зазначає директорка департаменту освіти Запорізької ОВА Людмила Бухаріна.

Освітяни сподіваються, що до осені ЗСУ зможуть відсунути ворога на безпечну відстань. Окрім зони активних бойових дій, 1-го вересня дітей таки спробують посадити за парти. А от чи надовго - покаже вже перший тиждень навчання.

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