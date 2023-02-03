"У Пригожина важка ситуація": експертка пояснила звернення "Вагнера" до солдатів НАТО

Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин опинився у важкій ситуації — у нього закінчуються зеки-добровольці.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова, коментуючи заклик ПВК "Вагнер" до солдатів НАТО вступати до їхніх лав.

Експертка нагадала, що "Вагнер" у США нещодавно визнали міжнародною злочинною організацією.

"Зараз ситуація у Пригожина дуже важка і з військової точки зору, тому що ув'язнені закінчуються. Відповідно, незрозуміло, звідки їм брати нових добровольців — чи то з Африки везти, чи то з Сирії. Кого брати в Росії — вони не розуміють. Тому доводиться щось таке зображати, щоб не йти з медійного простору", — пояснила Курносова.

За її словами, якщо Пригожин ще й зникне з медійного простору, то "вся історія з ПВК "Вагнер" практично завершиться".

Як відомо, ПВК "Вагнер" випустила відео із закликом до солдатів НАТО вступати до їхніх лав і боротися за "справжню майбутню велику Америку".

Раніше радник глави МВС України Вадим Денисенко спрогнозував, що у Євгена Пригожина "вистачить людей на 6-9 місяців", якщо збережеться нинішня система "утилізації вагнерівців".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що ПВК "Вагнер" вже втратила вбитими та пораненими 77% із майже 40 тисяч завербованих у колоніях в'язнів.

Британська розвідка зазначає, що вербування нових найманців для ПВК "Вагнер" пішло на спад. Крім того, окупанти вже не так покладаються на атаки "вагнерівців" у стилі "живої хвилі" у ключових секторах.

Читайте також: